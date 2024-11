Gravidanzaonline.it - Cosa succede nel corpo del neonato se si riduce lo zucchero nei primi 1000 giorni di vita

Leggi l'articolo completo su Gravidanzaonline.it

Un nuovo studio ha rivelato che una dieta a basso contenuto di zuccheri durante i1.000didel bambino, dalla gravidanza fino ai due anni, può influenzare positivamente la salute futura.Gli esperti hanno scoperto che limitare l’assunzione diin questa finestra crucialesignificativamente il rischio di sviluppare malattie croniche come il diabete di tipo 2 e l’ipertensione.Condotto da università prestigiose come USC, McGill e UC Berkeley, lo studio evidenzia l’importanza delle scelte alimentari fin dallessime fasi della. Ridurre gli zuccheri neianni può quindi prevenire malattie croniche e favorire unapiù sana e lunga.L’alimentazione in utero e neianni diL’alimentazione in utero e neianni digioca un ruolo cruciale nello sviluppo del sistema immunitario e metabolico del bambino.