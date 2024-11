Metropolitanmagazine.it - Cop29, molte assenze importanti e troppi fattori ambigui

Si apre oggi (fino al 22 novembre) a Baku in Azerbaigian la, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in un’edizione che si preannuncia ricca di incertezze in particolare dopo la vittoria di Donald Trump e con illustri. È notorio che la posizione di Trump sui temi ambientali si discosti notevolmente da quella del suo predecessore, il presidente eletto ha annunciato che una delle sue prime azioni sarà il ritiro degli Usa dall’Accordo di Parigi (che prevede impegni vincolanti degli Stati per mantenere a 1,5°C l’innalzamento della temperatura a fine secolo). Non è un fattore favorevole ai negoziati il ritorno alla Casa Bianca dell’ex presidente Donald Trump, che nel 2017 fece uscire gli Usa dall’Accordo di Parigi e che, a leggere il Wall Street Journal, è pronto a rifare la stessa scelta firmando un ordine esecutivo ad hoc il 20 gennaio 2025, ovvero il giorno in cui entrerà in carica.