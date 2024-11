.com - Classifica film al botteghino (4 novembre – 10 novembre)

Leggi l'articolo completo su .com

Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 4al 10.1ParthenopeRegia: Paolo SorrentinoCast: Lorenzo Gleijeses, Daniele Rienzo, Nello Mascia, Biagio IzzoDrammatico, Italia 2024, 136 min.2Terrifier 3Regia: Damien LeoneCast: Chip Carriere, Preston Christopher Lawrence, Jon Abrahams, Kailey HymanHorror, Stati Uniti 2024, 125 min.3Berlinguer – La grande ambizioneRegia: Andrea SegreCast: Paolo Pierobon, Fabrizia Sacchi, Elena Radonicich, Andrea PennacchiBiografico, Italia 2024, 122 min.4Il ragazzo dai pantaloni rosaRegia: Margherita FerriCast: Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado FortunaDrammatico, Italia 2024, 121 min.5Venom – The Last DanceRegia: Kelly MarcelCast: Clark Backo, Ivo Nandi, Otis Winston, Hala FinleyAzione, Avventura, Fantascienza – Stati Uniti 2024, 109 min.