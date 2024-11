Isaechia.it - Chiara Ferragni e Fedez “stanno firmando le carte del divorzio”: ecco cosa prevede l’accordo

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Matrimonio ufficialmente al capolinea quello trae Federico Lucia, in arte. Dopo mesi di continue indiscrezioni circa la loro separazione che sembrava non arrivare mai del tutto, adesso sembrerebbe che i due stiano per firmare ufficialmentedi separazione e. Dopo più di 6 anni dall’ormai lontanissimo ricordo che li vedeva insieme davanti un’altare a giurare il loro amore eterno, i Ferragnez adesso sarebbero alla loro fase conclusiva. Da tempo infatti si parlava di alcune “trattative riservate” ma concretamente nessun accordo tra i due.adesso che sembra arrivare la svolta, come citato dall’Ansa:Dopo lunghe trattative,di separazione e contestualequanto reso noto dall’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e l’avvocato.