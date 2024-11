Lapresse.it - Autobus, contro le violenze arrivano a Roma bodycam e panic button

Per contrastare e prevenire legli autisti deglidel servizio pubblico e nei confronti deillori, è stato firmato questa mattina in prefettura a, un protocollo d’intesa tra il prefetto Lamberto Giannini, il sindaco diRoberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e i rappresentati al vertice del trasporto pubblico locale., gps eL’accordo prevede l’utilizzo diper illori, gps per geolocalizzare i mezzi teatro delleper contattare direttamente il 112 in caso di aggressione o di evento criminoso. Inoltre nel corso dell’inè stata pianificata la realizzazione di una mappatura delle zone a maggior rischio per gli autisti dei mezzi pubblici dove, in passato, si sono verificate più aggressioni.