Scontri Bologna Lega | Chiudere centri sociali

Botta e risposta a distanza tra politici, governo e sindaco disu quanto accaduto ieri in città, con il triplice corteo organizzato da Cgil, antifascisti e Patrioti della destra estrema insieme a Casapound.Lasu quanto accaduto a“Come ha detto molto bene il segretario dellaMatteo Salvini, isinistri e sinistroidi, covo di violenza e delinquenza, vanno chiusi per legge” ha detto Crippa () ad Affaritaliani.it. “E questo chiederà laal governo e in Parlamento. Ma la cosa più grave di tutte, di una gravità inaudita, è che la segretaria del Pd Elly Schlein non ha detto una parola per condannare le violenze dei suoi amici antagonisti contro le forze dell’ordine” ha aggiunto.