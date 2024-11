Gaeta.it - Santa Marinella: il sindaco Tidei risponde alle preoccupazioni sui servizi scolastici

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, ilPietroaffronta le recentiespresse dai genitori riguardo ai, in particolare la mensa e ilo scuolabus. Questesono emerse in seguito a un cambio temporaneo di sede per la scuola Centro, che ha destato non poco dibattito tra le famiglie. Con un investimento significativo, l’amministrazione comunale si impegna a garantire un inizio d’anno senza occhiata.I motivi del trasferimento temporaneo della scuolaA partire dal 28 agosto, la scuola Centro ha trasferito le proprie lezioni presso la sede delle Benedettine, a circa 2 km di distanza, a causa di lavori di ristrutturazione necessari per l’edificio scolastico. Questo spostamento implica che l’amministrazione ha dovuto attuare interventi urgenti, considerando le esigenze delle famiglie e l’importanza di un avvio dell’anno scolastico senza imprevisti.