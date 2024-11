Tpi.it - Purché finisca bene – Tutto a posto: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 10 novembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondadel ciclodiretto da Giorgio Romano. Iltv racconta una storia di amicizia tra persone molto diverse. I protagonisti sono Francesco (Michele Di Mauro), professore di mezza età rimasto cieco in seguito a una malattia, e Sasà (Michele Eburnea), un ragazzo di strada che, con la scusa di portargli la spesa, si stabilisce nella casa del burbero professore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaReggio Calabria, Francesco è un professore di mezza età rimasto cieco a seguito di una malattia. La moglie l’ha abbandonato e la figlia Maria è partita per studiare a Londra. Francesco è un burbero e una mattina colpisce col bastone Sasà, un ragazzo che vive per strada.