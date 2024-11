Ilgiorno.it - Monossido in casa. Soccorsa famiglia con tre bambini

SOMAGLIA (Lodi) Si sentono male di notte, ine chiamano il 118, l’abitazione era satura didi carbonio. Grande spavento, intorno all’una della notte tra venerdì e ieri, in un’abitazione di Somaglia. L’appartamento in cui sono intervenuti i soccorritori si trova in via XXV aprile, nella frazione di San Martino Pizzolano. Probabilmente per scaldarsi, unadi extracomunitari ha acceso un braciere in, senza sapere che avrebbe corso un grave pericolo. Di lì a poco, infatti, sono sorti problemi e il nucleo familiare ha avuto bisogno di essere soccorso. La coppia, una donna di 38 anni col marito e tredi quattro, otto e dieci anni, ha presto allertato il soccorso sanitario perché tutti i presenti hanno improvvisamente iniziato a non sentirsi bene e in particolare la mamma.