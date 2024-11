Thesocialpost.it - Maltempo, Palermo colpita da forti temporali. Allerta della protezione civile: “Può peggiorare”

Una nuova ondata di violentista colpendoe la sua provincia, causando disagi e preoccupazione tra i cittadini. Nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino, una tromba marina è stata avvistata e ripresa da diversi viaggiatori, segnalando l’intensità dei fenomeni atmosferici che stanno investendo la costa. Ilha già avuto effetti sul traffico aereo: un volo British Airways proveniente da Londra Heathrow è stato dirottato a Catania, mentre gli altri collegamenti sono rimasti regolari.Leggi anche: Fontana di Trevi, la bordata del New York Post suo lavori: “Piscina comunale”Lepiogge hanno colpito duramente il capoluogo e le aree limitrofe, causando allagamenti nelle borgate di Sferracavallo e Mondello. Tra le aree più colpite in città, viale Regione Siciliana e la zona di via Ugo La Malfa, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasioni per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture.