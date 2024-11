Lanazione.it - Locale con due dipendenti a nero, sanzione da 95mila euro

Valdera, 10 novembre 2024 – C’è anche la nuova legislazione intensifica la lotta al lavoro innei cantieri edili, sia pubblici che privati. Coloro che non rispettano l’obbligo di impiego di manodopera formalmente regolamentata rischiano sanzioni per lavorosevere. E’ in questo contesto che proseguono, importanti e capillari, i controlli dei carabinieri sul nostro territorio. Le stazioni dei militari dell’Arma delle compagnie di San Miniato e Volterra, unitamente al Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pisa – all’esito degli ultimi controlli – hanno denunciato due persone. Nei giorni scorsi a Palaia – da quanto apprendiamo – il Nil in collaborazione con lastazione, durante uno specifico servizio volto ad assicurare l’osservanza delle normative sulla sicurezza nei cantieri edili, hanno denunciato un 31enne residente a Ponsacco per aver omesso di predisporre opere provvisionali atte a prevenire il pericolo per i lavoratori di cadute dall’alto.