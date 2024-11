Quifinanza.it - La Manovra penalizza le assicurazioni con un tetto alle detrazioni, chi ci rimette

Ilintrodotto dalla2025 non risparmia le polizze assicurative per la protezione degli immobili contro le calamità naturali, uno strumento che esponenti del governo e della maggioranza hanno promosso negli ultimi mesi, alla luce del susseguirsi di alluvioni e inondazioni in larga parte del territorio nazionale.Oltre a fornire un sostegnopopolazioni delle aree a rischio, le polizze assicurative rappresentano anche strumenti che giocano a favore dello Stato, puntualmente chiamato a fornire sostegni e ristoripopolazioni alluvionate, senza contare i soldi spesi per la messa in sicurezza del territorio e per le ricostruzioni.La misura va a colpire le polizze per la protezione delle abitazioni contro le calamità naturali ma anche le polizze per morte o invalidità permanente.