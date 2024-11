Calciomercato.it - Juve-Torino, Motta: “Soddisfatto. Il vice Vlahovic? Difficile fare un nome”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il derby è ancora bianconero, le parole del tecnico italo-brasiliano al termine del match vinto per 2-0Una vittoria convincente prima della sosta. Lantus continua la striscia positiva interna nei derby contro il, con i granata che non vincono in casa dei bianconeri dal 1995: all’Allianz Stadium finisce 2-0 con un gol per tempo.ntus vincitrice contro il: Thiago(LaPresse) – Calciomercato.itil tecnico bianconero Thiago, che al termine del match si è soffermato ai microfoni di ‘Sky Sport’ parlando della vittoria della propria squadra.Vittoria: “Sempre importante giocare con equilibrio, abbiamo fatto una buona partita e otteniamo tre punti importanti. Sono contento della prestazione e del risultato interno. Ringrazio il pubblico, ci ha dato tantissimo.