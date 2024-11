Quotidiano.net - Israeliani massacrati in Olanda: "Ignorati gli allarmi di Tel Aviv". E a Milano i pro Palestina esultano

"Il governo olandese sta indagando per verificare se siano statii segnali d’allarme da Israele su possibili attacchi ai tifosi del Maccabi Telche poi effettivamente si sono verificati da parte di gruppi di arabi e musulmani", lo ha scritto il ministro della Giustizia olandese, David van Weel, in una lettera al Parlamento. Ha poi aggiunto che i magistrati intendono procedere il più velocemente possibile: identificare ogni sospettato è "la priorità assoluta". Nelle stesse ore 600 attivisti sono partiti da piazzale Cadorna aper una manifestazione a sostegno dellacon bandiere palestinesi, foto di Sinwar e applausi per i "giovani di Amsterdam". "Per cominciare mandiamo un applauso ai giovani di Amsterdam. Un applauso a tutti i giovani, ragazzi e ragazze, che hanno dato una lezione", è stato detto al megafono.