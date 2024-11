Sport.quotidiano.net - Il Cesena infrange il tabù trasferta e vola: Cittadella dominato, altro show di Shpendi

, 10 novembre 2024 – Ilc’è e cancella lo zero nella casella vittorie incon una gara di spessore, vinta ain modo più netto rispetto al punteggio finale, capace com’è di costruire (e fallire) molte occasioni limpide oltre ai 2 gol segnati e a quello – il più bello della stagione – annullato a. La squadra di Mignani consolida così la quarta posizione, unica a resistere allo strapotere delle battistrada in fuga. Al ‘Tombolato’ si sono fronteggiati l’attacco meno prolifico, quello veneto, e uno dei più efficaci in cadetteria. Per l’occasione la scelta di Mignani del trequartista cade su Antonucci, ex di turno assieme a Donnarumma, con Kargbo in panchina. Assenti Van Hooijdonk, in tribuna per un problema a un piede, e Curto, che termina con questo turno la sua assurda squalifica.