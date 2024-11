361magazine.com - Grande Fratello, le nuove confessioni di Mariavittoria su Tommaso

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

nonostante la distanza continua a pensare ae farivelazioni a Claytonnella scorsa puntata ha scoperto di dover lasciare la Casa per una settimana per raggiungere Madrid e varcare la porta rossa di Gran Hermano.intanto con Maica in Spagna ha cercato di chiarire il loro rapporto ed ha anche rivelato di non sentire la mancanza di. La gieffina in Italia invece non vede l’ora di riabbracciaree continuare a viversi il loro legame.Leggi anche, la sorella di Helena rompe il silenzio e parla di Lorenzo e JavierLedella gieffina a ClaytonLa dottoressa nelle ultime ore chiacchierando con Clayton ha rivelato di sentire la mancanza dima ammette: “Tra me e lui non c’è ancora nulla”.