Golf | Lower e Young rimontano raggiungono Echavarria in vetta al World Wide Technology Championship 2024

Si è chiuso pochi minuti fa il terzo giro al, evento di scena a Los Cabos, in Messico. E c’è ancora tantissima incertezza al Cardonal per capire chi sarà il vincitore. Il colombiano Nico, infatti, pur con un rispettabilissimo -4 che lo porta a -16, non è più leader solitario: è stato raggiunto dagli USA Justine Carson. Soprattutto il primo realizza una performance spettacolare, da -9 (63 colpi) con sette birdie e il colpo di mano dell’eagle alla 18.Continua la lotta anche nella zona della quarta posizione, con un altro terzetto (di qui in avanti tutta la top ten è a stelle e strisce) formato da Joe Highsmith, Austin Eckroat e Max Greyserman. In buona sostanza, si tratta di figure che, chi recentemente e chi più indietro nel tempo, hanno lanciato segnali al resto del PGA Tour.