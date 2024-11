Gaeta.it - Furto in farmacia a Cicciano: inseguito dai carabinieri, un’auto fugge e si schianta

Nella notte tra sabato e domenica, un audaceha avuto luogo in unadi, comune situato nella provincia di Napoli. I banditi, con il volto coperto, hanno sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale, impossessandosi della cassa continua e scappando a bordo di. L'accaduto ha rapidamente attirato l'attenzione dei, che sono intervenuti sul posto per dare la caccia ai malviventi.Il colpo audace e l'intervento delle forze dell'ordineAll'incirca alle 3 del mattino, l'udito di alcuni cittadini è stato sorpreso dal forte rumore generato dallo scasso. I residenti, preoccupati, hanno allertato il numero d'emergenza 112, fornendo agli operatori una descrizione dettagliata del veicolo in fuga. Grazie alla tempestività della segnalazione, i militari della sezione radiomobile di Nola sono riusciti a localizzare l'auto.