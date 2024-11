Dailymilan.it - FOTO – Milan, Rafael Leao è diventato papà: l’esultanza con il Cagliari è una dedica a Tiago e Leonardo

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

e ahato il goal ai suoi due gemelli. Ecco l’immagine che confermaUna notte che sicuramentenon dimenticherà. Doppietta contro ilper la nascita dei suoi due gemelli. Nella giornata di sabato 9 novembre, infatti, l’attaccante portoghese è. Questo l’annuncio di Rafa in estate: “Diventeròtra poco,di due gemelli. Dovrebbero nascere a novembre. Li chiameremo Rodrigo e Tiago”.Ecco che finalmente, il tanto atteso giorno è arrivato e adesso Rafa è a tutti gli effettigrande. Durante la partita contro i sardi, il portoghese aveva esultato portandosi due dita alla bocca, a fare il “ciuccio”, il classico festeggiamento che i giocatori fanno quando diventano. La conferma ufficiale è arrivata proprio da Rafa nel post-partita, quando il numero dieci rossoneri ha postato ladelsui social e ha scritto le iniziali dei nomi dei bambini: L per Leonardo e T per Tiago.