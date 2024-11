Ilrestodelcarlino.it - Dall’Arma alla Chiesa, il carabiniere diacono: “Oggi la prima messa”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 10 novembre 2024 – L’Arma, ma anche la. Il codice penale e il Vangelo. C’è undi origine cremasca tra i sei nuovi diaconi permanenti nominati ieri nella basilica di Reggio Emilia dall’arcivescovo Giacomo Morandi. È il luogotenente Stefano Airini, figlio del maresciallo Quirindo Airini. Stefano Airini per 13 anni ha comandato la caserma di Brescello, paese lungo il Po, dove vive con la sua famiglia. Stefano ha 55 anni ed è attualmente in servizio come Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Parma, dove è arrivato nel 2016, dopo aver lasciato Brescello e dove ricopre questo incarico dal 2017. Stefano è sposato con Monica, impiegata, e con la moglie il sottufficiale è tra i soci fondatori dell’organizzazione di volontariato missionario Sochrea che opera nella Repubblica democratica del Congo.