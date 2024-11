Gaeta.it - Condannato un 37enne a Rimini per tentata violenza sessuale su una ragazza immigrata irregolare

Facebook WhatsAppTwitter Un caso dia Santarcangelo di Romagna ha portato alla condanna di un uomo di 37 anni a un anno e 4 mesi di carcere. I fatti risalgono all’agosto del 2023 e sono emersi durante le indagini condotte dai carabinieri della zona. La vittima, una giovane di 22 anni, ha denunciato l’accaduto, evidenziando la precarietà della sua situazione abitativa e legale in Italia.Le circostanze dell’accadutoLa giovane,nel nostro Paese, viveva in un appartamento dove l’uomo, il suo padrone di casa, aveva preteso un pagamento in natura a fronte della sua incapacità di saldare l’affitto. La richiesta, fatta in modo diretto e inaccettabile, si presentava come una forma di coercizione. L’uomo le avrebbe infatti detto: “Non hai i soldi per pagarmi, ma esci tutte le sere, adesso vieni a letto con me”, tentando così di costringerla a una relazionecome forma di pagamento.