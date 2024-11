Oasport.it - Coco Gauff e i cambi di allenatore che segnano una svolta

è la trionfatrice della prima edizione delle WTA Finals a Riad (Arabia Saudita). Una settimana magica per la statunitense che ha meritato questo successo avendo battuto sulla sua strada tutte le principali avversarie, nessuna esclusa. Iga Swiatek nel round robin: la campionessa uscente. Aryna Sabalenka in semifinale: la numero 1 del mondo. Zheng Qinwen in finale: la campionessa olimpica. Tutte messe in riga dalla giocatrice di Atlanta.Ilo disembra aver dato una decisaalla stagione (e alla carriera?) di. La separazione da un mito come Brad Gilbert per mettersi al fianco Matt Daly, coach emergente e poco conosciuto dal grande pubblico, ma una partnership che ha portato i suoi dividendi. Con la nuova guida tecnica è arrivato il titolo a Pechino, semifinale a Wuhan e vittoria alle WTA Finals.