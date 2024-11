Ilrestodelcarlino.it - Boloca accompagna la manovra. Romagna dirige bene la difesa

SATALINO 6,5. I guanti li mette dove servono per frustrare i tentativi di Rover e Odogwu nella ripresa. Quando non c’è lui, c’è il palo. E tanto basta. TOLJAN 5,5. Ha spazio per proporsi nell’altrui metà campo, ma quando lo trova cerca più l’imbucata bassa che il fondo per il cross. La scelta, indotta anche dalla prossimità di Berardi, non paga. E quando gli altoatesini spingono, gli affanni sono evidenti, con qualche pallone perso di troppo. MUHAREMOVIC 6. Cerca fortuna in avanti, con una conclusione dal limite dell’area che lo porta a un niente dal secondo gol stagionale. Dietro fa buona guardia, al netto di fatiche nel finale su Odogwu, la cui fisicità gli regala inattesi straordinari.6,5.lacon bella sicurezza. Chiude con tempismo, imposta con precisione. Per distacco, il miglior acquisto del Sassuolo di Fabio Grosso.