Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri, male Le Stagioni dell'Amore: non è colpa di Mara Venier

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Il debutto de Lenel primo pomeriggio di Rai1 è partito davvero. GliTV dihanno registrato solo 1.341.000 spettatori con il 10.61% di share. Il nuovo dating show condotto daha scatenato reazioni tutt'altro che entusiastiche tra il pubblico. Con dati Auditel deludenti e critiche che non sono tardate ad arrivare, il programma sembra aver colpito più per il suo tono imbarazzante che per l'effettiva qualità del contenuto. Va sottolineato che ladi questa debacle non è da attribuire alla, che ha svolto il suo ruolo di conduttrice in maniera impeccabile. Nonostante gli sforzia conduttrice, Lesu Rai1 si è presentato come un programma che si è perso tra meccaniche farraginose, montaggi confusionari e una sceneggiatura che, per alcuni, rasenta il ridicolo e più adattabile a una rete come Real Time.