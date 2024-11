Zonawrestling.net - WWE: La WWE spera che Rhea Ripley possa tornare in tempo per WrestleMania 41

Negli ultimi anni,è stata una delle principali attrazioni della WWE, ma ha anche dovuto affrontare vari infortuni. Attualmente è fuori dalle scene a causa di un infortunio, ma sembra che la sua condizione non sia così grave come inizialmente si pensava. Nell’episodio di NXT del 29 ottobre,era presente per sostenere Zaria e altre Superstars di NXT. Successivamente è stato rivelato che Liv Morgan e Raquel Rodriguez l’hanno attaccata, lasciandola ferita e bisognosa di assistenza medica.Frattura orbitale per, la WWE confida nel suo ritorno per41La WWE ha annunciato cheha subito una frattura dell’orbita oculare a causa dell’attacco. Sebbene questo infortunio faccia parte della storyline, è confermato cheè realmente infortunata e prenderà una pausa per riprendersi.