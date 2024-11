Thesocialpost.it - Ucraina, sorpresa Trump: “Non svenderemo Kiev”. La guerra continua

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

WASHINGTON – L’elezione di Donaldapre una nuova fase nella politica estera americana, soprattutto in relazione al conflitto in. Sebbene non sia ancora chiaro quale strada specifica verrà percorsa, emerge l’intenzione di promuovere una strategia diplomatica che coinvolga il dialogo con la Russia. Tuttavia, fonti vicine al presidente eletto assicurano che il sostegno degli Stati Uniti aresterà saldo.Secondo il Wall Street Journal, i collaboratori distanno esplorando varie opzioni, tra cui la creazione di una zona demilitarizzata di centinaia di chilometri e un potenziale stop all’adesione dialla Nato in cambio di un impegno americano nella difesa dell’. Tuttavia,avrebbe espresso la volontà di non adottare decisioni unilaterali, lasciando aperta la possibilità di coinvolgere direttamente