Gaeta.it - Tragedia a Ivrea: Alex Barile, un giovane promettente, perde la vita in un drammatico incidente

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Alex Barile, un ragazzo che, a soli 17 anni, era già una fonte di positività e saggezza per molti. La comunità di Ivrea è in lutto dopo questo evento che ha colpito nel profondo non solo la famiglia di Alex, ma anche quelli che lo conoscevano. Riconosciuto per il suo carattere gentile e la sua intelligenza, Alex rappresentava una promessa per il futuro, e il suo ricordo vivrà nel cuore di chi lo ha amato. La tragedia si consuma: l'incidente Giovedì sera, Alex stava tornando a casa in sella alla sua Aprilia 125 Motard dopo una visita dal dentista a Torre Canavese. Mentre percorreva la provinciale 222, si è scontrato con un'Alfa Mito condotta da un giovane di 19 anni di Cuorgné. Nonostante entrambe le auto siano rimaste coinvolte, il ventenne e la sua fidanzata sono usciti illesi dall'