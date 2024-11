Gaeta.it - Successo per la giornata di prevenzione a Civitavecchia: screening e vaccinazioni per la salute della comunità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Asi è tenuta unadipromossa dalla ASL Roma 4 in collaborazione con l’Associazione Diabetici. Questa iniziativa ha attirato una partecipazione significativa e ha fornito servizi utili per lalocale. L’evento ha avuto luogo presso il Centro Commerciale La Scaglia ed è stato un’occasione preziosa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza.Attività e servizi offerti durante laL’evento ha visto un’ampia partecipazionepopolazione, con 92oculistici eseguiti per il controllovista e oltre 100 consulenze diabetologiche che hanno fornito informazioni e supporto a chi soffre di questa patologia. Inoltre, sono stati somministrati 115 vaccini, contribuendo a potenziare la copertura vaccinale