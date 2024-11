Ilgiorno.it - Siziano, infortunio sul lavoro: 52enne folgorato e ustionato

(Pavia), 9 novembre 2024 - Colpito alla testa da una scarica elettrica. Un operaio di 52 anni è rimasto ferito sulin un capannone nella zona industriale di, in via Marche. L'allarme è scattato poco prima delle 12.30 di oggi, sabato 9 novembre, e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso, per la riferita gravità dell'incidente, sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri della Compagnia di Pavia e agli ispettori di Ats Pavia competenti per gli incidenti sul. Le condizioni del ferito sono poi per fortuna risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente, ma sono comunque serie: ilè stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, non in pericolo di vita.