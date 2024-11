Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 12esimasi chiude con la super sfida tra l'Inter di Inzaghi e il Napoli degli ex Lukaku e Conte. Entrambe le squadre hanno dimostrato di avere i mezzi per stare in testa alla classifica: i nerazzurri, reduci dalla Champions, vogliono ottenere il primato prima della sosta; gli azzurri cercano il riscatto dopo l'inaspettata sconfitta contro l'Atalanta. Come finirà?Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.Su, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante.Gli amanti del grande volley possono prepararsi a uno spettacolo di altissimo livello: suè possibile seguire laA1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club.