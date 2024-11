Teleclubitalia.it - Napoli, 64enne precipita da altezza di 6 metri: stava eseguendo dei lavori dal capannone di famiglia

Leggi l'articolo completo su Teleclubitalia.it

Unè caduto da un’di circa seimentre lavorava su un tetto in via Principe di Sannicandro, all’angolo con corso San Giovanni, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a. L’incidente è avvenuto intorno alle 14. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove poi sono intervenuti i .L'articolodadi 6deidaldiTeleclubitalia.