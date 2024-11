Secoloditalia.it - Nancy Pelosi ammette che i Dem hanno sbagliato tutto: “Biden si è ritirato troppo tardi…”

rimpiange il ritiro tardivo di Joedalle elezioni americane: per i dem è l’ora del rammarico. L’ex deputata della sinistra americana piange la sonora sconfitta dei progressisti in un’intervista al New York times, dicendo che se Joe“avesse lasciato prima, forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa”. Una doppia punzecchiatura che addossa una parte delle colpe a Joee le altre implicitamente verso Kamala Harris. Stando alle parole di, la presenza di “altri candidati” avrebbe potuto portare un risultato positivo ai dem rispetto a quelli ottenuti dalla vicepresidente. A sentirla parlare del ritiro di, sembra che descriva la sostituzione di un atleta che non riesce a continuare una gara per colpa del fiato corto.La sconfitta dei democratici e la “previsione” di“La previsione era che, se il Presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero state delle primarie aperte” ha detto l’ex membro della camera dei rappresentanti all’intervistatrice.