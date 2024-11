Metropolitanmagazine.it - Milano Cortina 2026 svela i suoi look per le Olimpiadi invernali: al centro l’eccellenza italiana del design

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Non solo sport: persi parla anche di. E proprio ieri sono stati presentati i rendering ufficiali che comprendono le macro aree della brand identity: creativity, energy, imagination e passion. E la moda? Ci pensa Bebe Vio, campionessa olimpionica volto notissimo di Emporio Armani, che vestirà gli atleti anche in questa occasione. Alla presenza di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Beppe Sala, Sindaco di, il comitato organizzatore ha portato la sua idea.Arrivano le prime immagini deldiA commentare ildei giochi, attesissimo, è Andrea Varnier, il CEO di Fondazione. “Ilof the games dimostra un linguaggio visivo straordinario che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza