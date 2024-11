Universalmovies.it - L’Era Glaciale 6 | Il film è ufficialmente in produzione

Il D23 Brasil questa notte è stato teatro di un annuncio speciale che ha riguardato il tanto agognato6.Da tempo atteso da appassionati grandi e piccini, l’annuncio ufficiale è arrivato questa notte attraverso un simpatico video in cui sono apparsi alcuni dei doppiatori originali, ossia Ray Romano (Manny il mammut), John Leguizamo (Sid il bradipo) e Queen Latifah (Ellie). Anche se non presenti nel video, Denis Leary (Diego la tigre) e Simon Pegg (il divertente Buck) saranno ovviamente parte di6 (Ice Age 6).Nuovi dettagli saranno sicuramente rivelati nelle prossime settimane.La Saga in brevevia Wikipedia La celebre saga animata è partita col primo capitolo diretto da Chris Wedge e Carlos Saldanha nel 2002, sotto ladi 20th Century Fox (ora divenuta 20th Century Studios sotto il controllo di Disney).