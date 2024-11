Notizie.com - La storia di Camilla Mancini, coraggiosa figlia dell’ex CT e vittima di bullismo sin da bambina

, unadi resilienza e rinascita: ladi Robertopuò essere un esempio per molti.La vita diè un racconto di resilienza e rinascita.commissario tecnico della Nazionale italiana, Robertoha trasformato il dolore e le cicatrici lasciate dalin una fonte di ispirazione per molti.si è raccontata ai microfoni di TV2000 – Screenshot TV2000 – notizie.comFin dalla tenera età,ha dovuto affrontare le sfide imposte da una malformazione facciale, conseguenza diretta di un trauma subito alla nascita. Questa condizione ha purtroppo attirato su di lei l’attenzione crudele dei bulli che non hanno esitato a prendersela con lei per la sua diversità. Nonostante il contesto familiare supportivo e amorevole, le ferite emotive inferte dalhanno lasciato segni profondi nella sua giovane vita.