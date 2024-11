Liberoquotidiano.it - "La sinistra continua a tollerare questi facinorosi": antifascisti contro la polizia? Meloni indignata | Guarda

“Ancora violenze e scontri generati dai collettivi, a Bologna, rivoltiladi Stato": Giorgialo ha scritto in un post su Facebook riferendosi al corteo antifascista degenerato in violenza oggi, sabato 9 novembre, dopo che alcuni manifestanti hanno attaccato e aggredito gli agenti in tenuta antisommossa lì presenti. "La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell'Ordine - ha proseguito la presidente del Consiglio - che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità". La premier, poi, ha lanciato una stoccata all'opposizione: "Spiace constatare che certacontinui ae, talvolta, a foraggiare, anziché condannare apertamenteepisodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti”.