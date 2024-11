Ilnapolista.it - La gaffe di Sinner sul doping: «Il mio manager mi disse: “Sei positivo”, gli risposi “Sono sempre positivo”»

A Esquire Uk, Jannikha raccontato del “caso Clostebol” e di come ha scoperto di essere risultatoal test di.Ricordiamo che ora il tennista è impegnato all’Atp Finals di Torino.: «Il miomi: “Sei”, gli”»Le dichiarazioni del numero 1 al mondo:«Ho avuto un momento di buio totale. Ho cercato di capire come fosse potuto succedere, non avevo fatto nulla. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ero a Monte Carlo e Alex Vittur ildi, ndr. mi ha chiamato e mi ha detto “Jannik, sei”. Ho risposto “Sì Alex,”. E lui ha detto “No Jannik, seial”. Ho avuto un momento di buio totale, non sapevo cosa dire. Non mi uscivano parole da bocca. Ho cercato subito di capire come fosse potuto succedere, non avevo fatto niente.