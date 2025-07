Anticipazioni Il Collegio 2025 | nuovo cast location storica e date

Sei curioso di scoprire tutte le novità di "Il Collegio" 2025? Dal nuovo cast misterioso alle sfide nel suggestivo Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, questa edizione promette emozioni intense. Le riprese sono ufficialmente iniziate e il calendario delle puntate è pronto a sorprendere. Preparatevi a un viaggio tra tradizione e ribellione: tutto ciò che c’è da sapere sul reality più amato sta per arrivare!

Tutte le novità sul reality più seguito “Il Collegio”: la nuova location in Molise, il cast misterioso e il calendario completo delle puntate. Le riprese de Il Collegio 2025 sono ufficialmente iniziate. Quest’anno la produzione ha scelto una nuova cornice: il Molise. Le telecamere si sono accese all’interno del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, un edificio maestoso che diventerà teatro di sfide, regole ferree e sogni di ribellione. L’atmosfera è già carica di curiosità. Fuori dal convitto, fan in attesa hanno filmato i primi movimenti e lanciato ipotesi sul cast. Spunta un nome che fa discutere: Azzurra Vincenzi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Anticipazioni Il Collegio 2025: nuovo cast, location storica e date

In questa notizia si parla di: collegio - cast - location - anticipazioni

Il Collegio 9: ecco dove si svolgerà la nuova edizione; Il Collegio 7: cast anticipazioni prima puntata trailer; Prima puntata Il Collegio 8, dove e quando vederla. Le anticipazioni.

Il Collegio 9 si farà: ufficiale il ritorno nel palinsesto Rai/ Quando va in onda, cast e anticipazioni - Il Collegio 9, anticipazioni e quando va in onda: tutto sul cast della nuova stagione, ufficiale il ritorno per la prossima stagione Rai. Si legge su ilsussidiario.net

Il Collegio, Anticipazioni e Novità: quando inizia, Cast e il ricco premio in Denaro - ComingSoon.it - Il Collegio anticipazioni nuova stagione Rai 2 in che anno è ambientato premio in denaro cast Il Collegio 8 Film. comingsoon.it scrive