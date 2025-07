Napoli Rafa Marin al Villarreal | è ufficiale il comunicato

Rafa Marin lascia il Napoli per intraprendere una nuova sfida con il Villarreal, confermando la sua volontà di crescere e affermarsi in Spagna. Dopo un periodo di adattamento in azzurro, il giovane difensore spagnolo si prepara a mettere in mostra le sue qualità in Liga, portando entusiasmo e freschezza alla sua nuova squadra. Rafa Marin aveva già dimostrato talento e determinazione, e ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Ufficiale il prestito del difensore spagnolo, il comunicato ufficiale degli spagnoli. Il Napoli saluta ufficialmente Rafa Marin. Il difensore spagnolo si trasferisce al Villarreal in prestito per un anno. È ciò che recita il comunicato ufficiale del club spagnolo, che ufficializza la nuova avventura dell’ex real Madrid. Un’operazione importante per il Napoli, che si libera di un esubero e lascia spazio ai prossimi acquisti. rafa Marin aveva trovato pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Villarreal, il comunicato ufficiale per Rafa Marin. Solo 6 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia, di cui solo 1 da titolare in campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Rafa Marin al Villarreal: è ufficiale, il comunicato

