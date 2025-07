Fiumicino rimossi rifiuti abbandonati sul territorio

fiumicino rimossi rifiuti abbandonati sul territorio. Fiumicino, 3 luglio 2023 – L’assessore all’Ambiente Stefano Costa si è immerso in una mattinata intensa dedicata alla pulizia delle aree della città, da Nord a Sud. Un gesto che testimonia l’impegno di tutta la comunità nel preservare il proprio ambiente. Costa ha sottolineato sui social l’importanza di agire con passione e senso del dovere, non solo per amore della città, ma anche per garantire un futuro più pulito e sostenibile per tutti.

