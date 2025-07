Pino Strabioli | età vita privata fratello e dove abita il regista e conduttore

Pino Strabioli, talento versatile del teatro e della televisione italiana, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e professionalità, portando sul palco e in studio un’energia unica. Attore, regista e conduttore, il suo percorso si intreccia tra Marche e Roma, dove ha dato vita a spettacoli e programmi di successo. Scopriamo più da vicino la sua vita privata, il fratello e dove risiede il regista e conduttore.

Attore e regista di teatro, ma anche protagonista del cabaret e conduttore televisivo. Pino Strabioli ha legato la sua carriera a doppio filo con il palcoscenico, recitando sia nelle sue Marche sia a Roma in varie rappresentazioni, prima di esordire davanti al piccolo schermo. Noto per i programmi come Insonnia e StraMorgan, ha guidato per cinque anni Il caffè e vanta una carriera trentennale in Rai. Nel 2025 ha ottenuto nuovamente la conduzione del premio Strega, fra i massimi riconoscimenti letterari del nostro Paese, dopo aver affiancato Geppi Cucciari l’anno precedente ed essere apparso sul palco già nel 2016 e nel 2019. 🔗 Leggi su Lettera43.it