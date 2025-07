Diogo Jota e una morte terribile | il suo corpo e quello del fratello carbonizzati Riconosciuti grazie alla targa

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo dello sport: Diogo Jota e suo fratello André Silva hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale in Spagna. Riconosciuti grazie alla targa, i corpi carbonizzati testimoniano la tragica fine di due talenti del calcio. La scena dell'incidente, segnata dai segni sull'asfalto, rivela un dolore profondo che lascia senza parole. La comunità si stringe intorno alle famiglie, mentre le indagini continuano a fare luce su questa perdita improvvisa.

I segni sull'asfalto conducono a quel che resta della Lamborghini presa a noleggio da Diogo Jota, a bordo della quale ha perso la vita assieme a suo fratello, André Silva, anch'egli calciatore. L’incidente si è verificato nella notte al chilometro 65 dell’autostrada A52, nel comune di Cernadilla, nei pressi di Zamora, nella comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna, a poca distanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Diogo Jota e una morte terribile: il suo corpo e quello del fratello carbonizzati. Riconosciuti grazie alla targa

