L’Europa sfida Trump | Accordo sui dazi entro il 9 luglio o scatta la rappresaglia

L’Europa sfida Trump: il countdown per un accordo sui dazi è scattato. Entro il 9 luglio, le due sponde dell’Atlantico devono trovare un’intesa, altrimenti scatterà la rappresaglia e si rischia di compromettere il più grande volume commerciale mondiale, pari a 1.500 miliardi di euro. La tensione cresce, le negoziazioni sono intense, e il mondo osserva con trepidazione: come sempre nei negoziati, non si sa mai quando si...

Il countdown è iniziato. Sei giorni, poi sarà resa dei conti. L’Europa accelera i negoziati con gli Stati Uniti per trovare un accordo sui dazi entro il 9 luglio, la scadenza fissata da Donald Trump con la sua “pausa” di 90 giorni. Una corsa contro il tempo che ha per posta in gioco il più grande volume commerciale mondiale: 1.500 miliardi di euro di scambi tra le due sponde dell’Atlantico. “Come sempre nei negoziati, non si sa mai quando si arriverà a una conclusione positiva” ha dichiarato ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa ad Aarhus, in Danimarca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’Europa sfida Trump: “Accordo sui dazi entro il 9 luglio o scatta la rappresaglia”

