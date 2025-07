Diritti tv che fa la Serie A se anche qui come in Francia Dazn decide di sfilarsi? La Ligue1 s’è fatta il canale tv

Nel mondo del pallone, le decisioni sui diritti TV sono sempre più strategiche e controverse. Se anche la Serie A dovesse seguire l'esempio della Ligue 1 in Francia, dove Dazn si è ritirata e il canale dedicato ha preso il suo posto, cosa accadrà al nostro campionato? La partita per il controllo delle trasmissioni televisive si fa più complessa: ecco cosa dobbiamo aspettarci in un panorama in continua evoluzione.

Come spesso gli capita in tema di business, Aurelio De Laurentiis era arrivato con abbondante anticipo al cuore della questione. Lo aveva detto a modo suo, come al solito più brusco che formale, ma aveva centrato. Quando la Lega Serie A assegnò – nell'ottobre del 2023 – a Sky e a Dazn i diritti tv della Serie A fino al 2029, il presidente del Napoli disse: «È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà». E ancora: «Sky e Dazn non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano.

