LIVE Italia-Belgio Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | diramate le formazioni ufficiali Alle 18.00 il calcio d’inizio

Benvenuti alla diretta live dell'entusiasmante sfida tra Italia e Belgio, valida per i Campionati Europei di calcio femminile 2025. Alle 18:00 si alza il sipario con le formazioni ufficiali, svelate alle 17:30, e il calcio d'inizio è previsto per pochi minuti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi e momenti salienti di questa partita che promette grandi emozioni. La sfida sta per cominciare: chi uscirà vittoriosa?

16:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Belgio. Diramate le formazioni ufficiali. Non mancano le sorprese da ambo le parti. FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA (4-2-3-1): Giuliani, Di Guglielmo, Linari, Salvai, Lenzini; Severini, Giugliano; Boattin,, Caruso Cantore, Girelli. BELGIO (4-3-3): Lichtfus; Deloose, Cayman, Kees, Tysiak; Jenssens, Vanhaevarmaet, Teullings; Toloba, Eurlings, Wullaert. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per la prima giornata del gruppo B degli Europei 2025 femminili tra Italia e Belgio.

