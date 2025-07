Morfeo re dei Sogni è sempre più preso da importanti decisioni sul fronte privato e pubblico

Morfeo, il re dei sogni, si trova oggi più che mai alle prese con decisioni cruciali sia nel suo regno onirico che nella realtà. Dopo aver riconquistato libertà e potere, le sfide non sono affatto finite. Disponibile su Netflix da oggi, la prima parte di The Sandman 2 porta gli spettatori in un viaggio tra sogno e realtà, con altri episodi e un episodio bonus dedicato a Morte in arrivo nelle prossime settimane.

Nonostante la libertà e il potere riconquistati, il re dei Sogni non ha finito le sfide da affrontare. Disponibile su Netflix da oggi 3 luglio, la prima parte di The Sandman 2 conclude il percorso su piccolo schermo del personaggio tratto dall'omonimo fumetto di Neil Gaiman. I restanti cinque episodi della serie arriveranno in streaming il prossimo 24 luglio. Mentre il 31 luglio verrà diffuso un episodio bonus dedicato interamente a Morte.

