WWE | Ultima run? Boogeyman chiede a Triple H di metterlo in gioco

Boogeyman è tra i personaggi più spaventosi ed allo stesso tempo più amati dai fan della WWE. È passato molto tempo da quando con la sua entrata e col suo aspetto faceva rabbrividire gli avversari sul ring, ma la voglia è ancora quella di un tempo e chiede a Triple H di rimetterlo in gioco. Sul suo profilo Twitter Boogeyman ha pubblicato un video in cui esegue allenamenti molto intensi e davvero impressionanti per la sua età punzecchiando il direttore operativo della WWE: “Mettimi in gioco Triple H..#wwelegend boogeyman” Boogeyman ha spaventato per la prima volta i fan e i wrestler della WWE nel Dicembre del 2005 con le sue inquietanti stravaganze, come mangiare vermi, distruggere orologi e vari agguati spaventosi nei backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net