Roma al Municipio I riaprono i giardini dell’Acqua Paola

Roma si prepara a vivere momenti di gioia e cultura con la riapertura dei Giardini dell’Acqua Paola, un angolo di paradiso sopra il Fontanone del Gianicolo. Durante luglio e settembre, questi spazi si trasformeranno in un vivace centro culturale grazie alla quarta edizione di "Eventi a Fontana". Un’occasione unica per immergersi nell’arte, musica e tradizioni: non perdete questa magica esperienza nel cuore della città eterna.

(Adnkronos) – Il municipio Roma I centro storico annuncia la riapertura dei Giardini dell’Acqua Paola, spazio situato sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, che nei mesi di luglio e settembre si trasformerà in un vibrante centro culturale con la quarta edizione della rassegna "Eventi a Fontana". Il pubblico potrà godere di un ricco programma di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - municipio - giardini - acqua

C'è un municipio di Roma che ha esposto la bandiera della Palestina - Nel II municipio di Roma, la bandiera della Palestina è stata esposta sulla sede istituzionale, una decisione presa durante la seduta consiliare del 15 maggio.

? Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, nel Municipio Roma VII, il #ParcodegliAcquedotti ospiterà la quarta edizione di #RomaCinemaArena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti in uno dei luoghi più suggestivi della città. ? La manifesta Vai su Facebook

Roma, al Municipio I riaprono i giardini dell'Acqua Paola; Torna ‘Roma come stai?’, la VII edizione forum tra acque, giardini e visioni urbane; Torna 'Roma come stai?', la VII edizione forum tra acque, giardini e visioni urbane.

Roma, al Municipio I riaprono i giardini dell'Acqua Paola - Il municipio Roma I centro storico annuncia la riapertura dei Giardini dell’Acqua Paola, spazio situato sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, che nei mesi di luglio e settembre si trasformerà in u ... Lo riporta adnkronos.com

Torna 'Roma come stai?', la VII edizione forum tra acque, giardini e visioni urbane - Dal 23 giugno in programma cinque appuntamenti pubblici nei luoghi più iconici della Capitale ... Riporta msn.com