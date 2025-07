Glovo e Deliveroo sospendono il bonus caldo per i rider il passo indietro dopo la gaffe

Un passo indietro inaspettato ma necessario: Glovo e Deliveroo sospendono temporaneamente il "bonus caldo" per i rider, dopo aver riconosciuto le problematiche emerse durante l'incontro di questa mattina. La Felsa Cisl ha confermato la decisione, evidenziando come la priorità sia garantire condizioni più eque e trasparenti per chi lavora nel settore delle consegne. Resta da capire quali saranno i prossimi passi per ripristinare un sistema che tuteli davvero gli operatori.

La Felsa Cisl ha comunicato, tramite un post sui social, che l'incontro con Glovo e Deliveroo di questa mattina ha portato alla sospensione temporanea del cosidetto "bonus caldo". Si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Glovo e Deliveroo sospendono il "bonus caldo" per i rider. il passo indietro dopo la gaffe

In questa notizia si parla di: glovo - deliveroo - bonus - caldo

Dietrofront di Glovo: sospesi i bonus caldo per i rider. Le misure verranno revisionate in un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni @ultimoranet Vai su X

LA SCHIAVITÙ NEL TERZO MILLENNIO IN OCCIDENTE. Glovo annuncia bonus di alcuni centesimi di euro per i suoi rider che effettuano consegne durante l'ondata di caldo estivo: il 2% in più con temperature tra i 32°C e i 36°C, il 4% tra i 36°C e i 40°C, e l'8 Vai su Facebook

Glovo e Deliveroo sospendono il bonus caldo per i rider. il passo indietro dopo la gaffe; La proposta di Glovo ai rider: bonus (di pochi centesimi) a chi lavora con il caldo; Dietrofront di Glovo, dopo le polemiche sospende i bonus caldo per i rider.

Glovo e Deliveroo sospendono il "bonus caldo" per i rider. «Siamo attenti alle emergenze climatiche» - La Felsa Cisl ha comunicato, tramite un post sui social, che l'incontro con Glovo e Deliveroo di questa mattina ha portato alla sospensione temporanea ... Segnala msn.com

Glovo sospende il "bonus caldo" ai rider dopo le polemiche - La società di consegne ci ripensa, dopo la proposta di qualche centesimo extra per chi lavora nelle ore più calde della giornata che aveva sollevato critiche da parte del sindacato ... Si legge su rainews.it