Usa e Cina provano a intendersi Washington cancella i limiti all’export di chip

Gli Stati Uniti e la Cina cercano di riannodare i fili di un dialogo interrotto, dando segnali di disgelo che vanno oltre le semplici parole. La revoca dei limiti all’export di tecnologie chiave, come i software Eda, rappresenta un passo importante verso una collaborazione più aperta. Dopo anni di tensioni e dazi, le due superpotenze tornano a parlare, aprendo nuove possibilità per il futuro della tecnologia globale. I colloqui hanno dato i...

Il disgelo passa anche da piccoli quanto significativi segnali. Come quello che vede gli Stati Uniti revocare i limiti all’export tecnologico imposto nei confronti della Cina. Erano stati messi sui software di progettazione di chip (Electronic Design Automation, Eda) per impedire che Pechino potesse colmare il gap che la separa da Washington. Ma dopo lo sconto a suon di dazi, le due superpotenze sono tornate a parlarsi. I colloqui hanno dato i loro frutti: americani e cinesi hanno firmato un accordo commerciale con cui i primi avrebbero eliminato alcune restrizioni. Tempo una settimana ed è stato effettivamente così. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Usa e Cina provano a intendersi. Washington cancella i limiti all’export di chip

